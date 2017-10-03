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Купер: Сергачёв отлично вписался в состав, но не стоит требовать слишком многого

3 октября 2017, вторник. 22:17 Хоккей

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об игре молодого российского защитника Михаила Сергачёва, который вошёл в основной состав команды на первую игру в сезоне.

«Сергачёв отлично вписался в состав, но не стоит требовать от него слишком многого. Ему 19 лет, но он уже показал, что может играть в команде. Это очень хорошо. Он продемонстрировал мастерство, умение работать.

Он несколько раз ошибался в предсезонных играх, но он не боится ошибок. Сергачёв не боится держать шайбу. Порой это приводит к неприятностям. В НХЛ скорости выше по сравнению с молодёжным хоккеем, но ему хватает уверенности в себе, чтобы пойти на риск. Это хорошее качество. Молодёжь должна верить в себя. Конечно, несколько раз соперник его накажет. Но если он продолжит так играть, не сделает выводов, тогда его можно будет посадить на лавку. Однако я не хочу лишать его шанса. Я хочу, чтобы он рос. Но он должен соответствовать нашим стандартам и требованиям. Он работает над этим, и мне это нравится. У него определенно есть талант», — приводит слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Тампа-Бэй Лайтнинг Джон Купер Михаил Сергачёв
Новости. Хоккей
3 октября 2017, вторник
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