Купер: Сергачёв отлично вписался в состав, но не стоит требовать слишком многого

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об игре молодого российского защитника Михаила Сергачёва, который вошёл в основной состав команды на первую игру в сезоне.



«Сергачёв отлично вписался в состав, но не стоит требовать от него слишком многого. Ему 19 лет, но он уже показал, что может играть в команде. Это очень хорошо. Он продемонстрировал мастерство, умение работать.



Он несколько раз ошибался в предсезонных играх, но он не боится ошибок. Сергачёв не боится держать шайбу. Порой это приводит к неприятностям. В НХЛ скорости выше по сравнению с молодёжным хоккеем, но ему хватает уверенности в себе, чтобы пойти на риск. Это хорошее качество. Молодёжь должна верить в себя. Конечно, несколько раз соперник его накажет. Но если он продолжит так играть, не сделает выводов, тогда его можно будет посадить на лавку. Однако я не хочу лишать его шанса. Я хочу, чтобы он рос. Но он должен соответствовать нашим стандартам и требованиям. Он работает над этим, и мне это нравится. У него определенно есть талант», — приводит слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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