Гуськов: изменения в «Локомотиве» были неизбежны после пяти поражений

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов определил причины отставки Алексея Кудашова из ярославского «Локомотива», а также назвал наиболее вероятных кандидатов на освободившуюся должность главного тренера команды.



«Понятно, эта отставка – следствие пяти проигранных матчей, в трёх из которых «Локомотив» пропустил по шесть шайб. Изменения среди игроков или в тренерском штабе были неизбежны. Если Кудашова уволили с формулировкой «по обоюдному согласию сторон», то, возможно, это было его решение или руководство пошло на такой шаг. Здесь очень трудно что-либо сказать. Могу только назвать претендента на освободившийся пост главного тренера — это Дмитрий Квартальнов, он наиболее вероятный кандидат», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Коллективная деградация. Почему «Локомотив» уволил Кудашова Уже известно, кто станет его преемником.