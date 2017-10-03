Епанчинцев: были моменты, но «Витязь» поймал на контратаках и победил

Главный тренер московского «Спартака» Вадим Епанчинцев подвёл итоги матча с «Витязем», в котором его подопечные проиграли со счётом 3:5.



«Провели хороший первый период в плане движения и созданных моментов. Но вчистую провалили второй период по статистике и счёту. В третьем были подходы и моменты хорошие, но соперник поймал нас на контратаках и заслуженно победил», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.



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«Витязь» обыграл «Спартак», прервав свою неудачную серию