Белов: во втором периоде «Витязь» сбросил напряжение, и результат пришёл

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от матча со «Спартаком», в котором его команда одержала победу со счётом 5:3.



«В первом периоде «Спартак» нас переигрывал. Напряжение было большим. Была стыковая игра с основным конкурентом, да и до этого у нас было три обидных поражения подряд. Во втором периоде напряжение сбросили, у нас была большая отдача. Главное, мы не боялись ошибиться и проиграть, поэтому результат пришёл. Это очень важная победа», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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