Анкипанс: рад, что заработали очко в матче с ЦСКА, надо продолжать работать

Генеральный менеджер и исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3 ОТ).



«Рады, что сегодня заработали одно очко. Спасибо игрокам за самоотдачу, нам надо продолжать двигаться в этом же направлении. Против ЦСКА каждая команда будет биться, хорошо, что играли против «армейцев».



Калниньш заслужил шанс проявить себя первым номером. Он вратарь шведской школы, в прошлом году поехал в фарм-клуб «Сан-Хосе», достаточно габаритный голкипер. Армалис тоже должен доказывать, что он хороший вратарь, это состязательный момент», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.

Рижское «Динамо» уступило ЦСКА в первом матче под руководством Анкипанса