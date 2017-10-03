Ничушкин: с ЦСКА любой клуб играет агрессивно, пока реализация у меня хромает

Нападающий московского ЦСКА Валерий Ничушкин прокомментировал победу над рижским «Динамо» (3:2 ОТ).



«С ЦСКА любой клуб старается играть агрессивно, но мы готовы к этому. Они забили нам два быстрых гола, нам не удавалось реализовать моменты. «Динамо» уделяло больше времени обороне. Мы знаем, что любой соперник может играть хорошо, настраивались, играли от начала и до конца, где-то соперник хорошо сегодня играл.



Конечно, хотелось бы больше забивать. Реализация хромает, создаю моменты, но не забиваю, ищу свою игру, в последних матчах стало больше получаться», — передаёт слова Ничушкина корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.

Рижское «Динамо» уступило ЦСКА в первом матче под руководством Анкипанса