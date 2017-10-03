Горак: второй гол «Витязя» стал определяющим моментом в матче со «Спартаком»

Нападающий «Витязя» Роман Горак подвёл итоги матча со «Спартаком», в котором подмосковная команда победила со счётом 5:3.



«Думаю, наш второй гол стал определяющим моментом в матче. У нас были шансы, и мы их использовали. С этого момента мы начали хорошо играть. Думаю, сегодня мы были лучшей командой. Хороший матч. «Спартак» — одна из тех команд, которую мы должны обыграть, чтобы попасть в плей-офф. До этого мы несколько раз проиграли, поэтому сегодня было очень важно победить. Будем идти дальше. Мы всегда хотим играть лучше, но, считаю, после второй шайбы мы начали играть довольно неплохо», — передаёт слова Горака корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

«Витязь» обыграл «Спартак», прервав свою неудачную серию