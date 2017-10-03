Кудашов: уверен и знаю, что «Локомотив» выходит из пике. Мне очень жаль

Тренер Алексей Кудашов прокомментировал свою отставку из ярославского «Локомотива».



«Безусловно, мы попрощались с ребятами. Наш последний разговор прошёл в дружеских и тёплых тонах. Знаете, очень жаль, что всё так получилось. Я уверен и знаю, что команда выходит из этого пике. Как и в прошлом году, это всегда было с начала октября, все эти проблемы. Сейчас, возможно, они выразились более ярко. Повторюсь, очень жаль. Мы практически вышли из этого состояния. У нас же игра с московским «Динамо». Я видел, как команда тренируется, как работает. Но решаю не я», — сказал Кудашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Коллективная деградация. Почему «Локомотив» уволил Кудашова Уже известно, кто станет его преемником.