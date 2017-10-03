Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча. Предлагаем читателям выбрать самый красивый гол дня.
Роберт Липсбергс («Динамо» Рига);
Посмотреть видео гола Липсбергса можно на официальном сайте КХЛ.
Кирилл Капризов (ЦСКА);
Посмотреть видео гола Капризова можно на официальном сайте КХЛ.
Ээли Толванен («Йокерит»);
Посмотреть видео гола Толванена можно на официальном сайте КХЛ.
Проголосовать также можно на Playbuzz.
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