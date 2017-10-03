Тренер детской команды из Сергиева Посада ударил ребёнка клюшкой

Тренер детской команды «Луч» из Сергиева Посада Александр Троицкий ударил клюшкой своего игрока во время матча, информирует «Подмосковье сегодня».



Находясь на скамейке запасных, тренер взял клюшку у игрока и ударил хоккеиста по спине, после чего ребёнок упал. Об инциденте стало известно после того, как на тренера завели уголовное дело после посещения ребенком медицинского учреждения. Пострадавший рассказал, что его ударили за то, что он заработал удаление до конца встречи.



В хоккейном клубе «Луч» сообщили, что тренер после произошедшего был уволен.

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