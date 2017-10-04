Гулявцев: «Северсталь» очень плохо сыграла в обороне, единственный плюс — 4 гола

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал итоги матча со «Слованом». Команда из Братиславы одержала победу по буллитам — 5:4.
«Сегодня получился хороший, результативный матч. Наверное, он понравился зрителям. К сожалению, мы сегодня очень плохо сыграли в обороне. Единственный плюс – это то, что забили четыре гола, но они не принесли нам положительного результата.
К буллитной серии мы подошли не очень ответственно. Из пяти попыток ноль реализованных – это плохо для наших нападающих. Тем не менее очко – это лучше, чем ничего. Хотя игра давалась нам, мы могли как выиграть в основное время, так и проиграть. Одно очко завоевали. Готовимся к следующему матчу», — приводит слова Гулявцева пресс-служба клуба.
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Финская команда одержала 10 побед подряд, а рижане в первом матче без Озолиньша впервые за 13 матчей набрали очки.