Ржига: сегодня «Слован» должен был выстоять

Главный тренер «Слована» Милош Ржига поделился впечатлениями от матча с «Северсталью». Команда из Братиславы одержала победу по буллитам со счётом 5:4.



«Мы рады, что наконец получили два очка. Мы сначала проигрывали, особенно первый и второй период, очень жаль ошибок, которые были сделаны. Но сегодня мы должны были выстоять. Мы выиграли по буллитам и будем собирать очки дальше», — приводит слова Ржиги пресс-служба «Северстали».

«Слован» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Северсталь» идёт на 8-й строчке.