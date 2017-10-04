Скудра: это тот хоккей, который будет приносить «Торпедо» успех

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал итоги матча с «Йокеритом» (2:4).
«Мне игра понравилась. Мы здорово играли „пять на пять“, ребята выполняли все наши указания. Первый период нас так „приняли“: „наглотались“ удалений, совершили ошибки в меньшинстве, которые, увы, оказались у нас в воротах. Ошибки, которые мы разбирали. Не хватило концентрации двум-трём нашим защитникам. Но целиком, „пять на пять“, отработали здорово. Это тот хоккей, в который мы хотим играть и который будет приносить нам успех», — приводит слова Скудры пресс-служба клуба.
Итоги дня КХЛ: «Йокерит» в погоне за СКА, а Кудашову не простили три по 1:6
Финская команда одержала 10 побед подряд, а рижане в первом матче без Озолиньша впервые за 13 матчей набрали очки.