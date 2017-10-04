Ялонен: в некоторых отрезках «Торпедо» выглядело чуть лучше «Йокерита»

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен проанализировал итоги матча с «Торпедо» (4:2).
«Это была сложная игра очень высокого уровня с отличными скоростями в исполнении обеих команд. Разница сложилась из того, что мы забросили в большинстве в первом периоде, да и впоследствии эффективно использовали свои шансы. В формате „пять на пять“ игра была равной, а в некоторых отрезках наш соперник даже выглядел чуть лучше в нашей зоне, создав ряд опасных ситуаций. Тем не менее мы смогли сохранить победный счёт, за что спасибо хоккеистам и вратарю, который выручал нас, как и должен делать вратарь высокого уровня», — приводит слова Ялонена пресс-служба «Торпедо».
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Финская команда одержала 10 побед подряд, а рижане в первом матче без Озолиньша впервые за 13 матчей набрали очки.