Форвард «Торонто» Лупул провалил независимый медосмотр

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джоффри Лупул провалил независимый медицинский осмотр, сообщает TSN. Форвард не смог пройти медосмотр в клубе перед стартом тренировочного лагеря, после чего обвинил клуб в жульничестве. НХЛ назначила ему независимое обследование.



34-летний Лупул последний раз выходил на лёд в феврале 2016 года. Тогда он досрочно завершил сезон, потому что ему требовалась операция на паховой грыже. Перед сезоном-2016/17 он также не прошёл медосмотр и пропустил весь сезон.



Лупул будет помещён в список травмированных на долгий срок, его зарплата в $ 5,25 млн не будет учитываться под потолком.

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