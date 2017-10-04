Кудашов: мне предлагали убрать тройку Красковского, но ребята продолжали играть

Алексей Кудашов, отправленный в отставку с поста главного тренера «Локомотива», поделился мнением об игровом спаде молодых хоккеистов ярославского клуба.



«Критика тройки Красковского? Молодые мальчишки играют волнами. Я тут где-то прочитал, что им, якобы, нужно прививать какой-то другой хоккей. Но никто не задумывался, что ни в какой другой хоккей они никогда не играли, они заиграли у меня. Так что другого они и знать не знают (смеётся).



Просто именно сейчас у них не идёт. Ребята первый раз в жизни столкнулись с такой ситуацией. Я знаю, как они тренируются, как стараются. Всё это вопрос времени. Знаете, у меня была уйма рекомендательных писем, чтобы их убрать, сослать. Но они продолжают играть», — рассказал Кудашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



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