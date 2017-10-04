«Вегас» и НХЛ пожертвуют $ 300 тыс. пострадавшим при стрельбе в Лас-Вегасе

«Вегас Голден Найтс», благотворительный траст семьи Фоли и НХЛ пожертвуют $ 300 тыс. пострадавшим при стрельбе на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, а также лицам и службам, оказавшим первую помощь при трагедии.



Кроме того, клубы и игроки НХЛ проведут кампании по сбору пожертвований во время первых матчей сезона.

В ночь на 2 октября злоумышленник открыл стрельбу с 32-го этажа гостиничного комплекса в ходе фестиваля кантри-музыки. По последним данным, жертвами стали 59 человек, ещё 527 пострадали.