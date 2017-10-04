Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Вегас» и НХЛ пожертвуют $ 300 тыс. пострадавшим при стрельбе в Лас-Вегасе

4 октября 2017, среда. 08:52 Хоккей

«Вегас Голден Найтс», благотворительный траст семьи Фоли и НХЛ пожертвуют $ 300 тыс. пострадавшим при стрельбе на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, а также лицам и службам, оказавшим первую помощь при трагедии.

Кроме того, клубы и игроки НХЛ проведут кампании по сбору пожертвований во время первых матчей сезона.

В ночь на 2 октября злоумышленник открыл стрельбу с 32-го этажа гостиничного комплекса в ходе фестиваля кантри-музыки. По последним данным, жертвами стали 59 человек, ещё 527 пострадали.

«Голден Найтс» сделают пожертвование в помощь пострадавшим при стрельбе в Вегасе
Источник: Официальный сайт "Вегас Голден Найтс" Сообщить об ошибке
Теги
Вегас Голден Найтс НХЛ
Новости. Хоккей
4 октября 2017, среда
10:50 Гемски: Ягр — весёлый 45-летний ребёнок, хоккей — это всё, что у него есть
10:20 Квартальнов официально возглавил «Локомотив», помогать ему будет Горбенко
10:20 Якимов: впервые сыграю в день рождения, «Нефтехимик» побьётся ещё и за меня
09:55 Кучеров получил три голоса из 17 в прогнозах НХЛ на «Конн Смайт», Малкин — один
09:22 «Нэшвилл» отправил Владислава Каменева в АХЛ
09:22 Якупов: хочу наслаждаться своей игрой, последние годы нелегко было это делать
09:00 Как завершатся матчи игрового дня КХЛ?
08:52 «Вегас» и НХЛ пожертвуют $ 300 тыс. пострадавшим при стрельбе в Лас-Вегасе
08:30 Кудашов: мне предлагали убрать тройку Красковского, но ребята продолжали играть
08:12 Форвард «Торонто» Лупул провалил независимый медосмотр
08:12 Форвард «Вашингтона» Том Уилсон дисквалифицирован на четыре матча
08:00 М. Григоренко: у ЦСКА нет лёгких игр, у рижан тренер сменился — много эмоций
07:45 «Вегас» отправил Вадима Шипачёва в АХЛ
03:12 Айкел подписал новый контракт с «Баффало» на $ 80 млн
01:12 Ялонен: в некоторых отрезках «Торпедо» выглядело чуть лучше «Йокерита»
01:06 Скудра: это тот хоккей, который будет приносить «Торпедо» успех
00:54 Ржига: сегодня «Слован» должен был выстоять
00:47 Гулявцев: «Северсталь» очень плохо сыграла в обороне, единственный плюс — 4 гола
3 октября 2017, вторник
23:59 Сергачёв: поставил задачу — играть в НХЛ, в молодёжной лиге доказывать нечего
23:53 «Эдмонтон» отправил Антона Слепышева в фарм-клуб АХЛ
23:29 Тренер детской команды из Сергиева Посада ударил ребёнка клюшкой
23:15 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:12 Кудашов: уверен и знаю, что «Локомотив» выходит из пике
23:05 «Слован» в буллитной серии взял верх над «Северсталью»
22:47 Горак: второй гол «Витязя» стал определяющим моментом в матче со «Спартаком»
22:44 Ничушкин: с ЦСКА любой клуб играет агрессивно, пока реализация у меня хромает
22:42 Афиногенов: «Витязь» подошёл к игре с правильной головой, это дало результат
22:40 Анкипанс: рад, что заработали очко в матче с ЦСКА, надо продолжать работать
22:36 Белов: во втором периоде «Витязь» сбросил напряжение, и результат пришёл
22:35 Никитин: ЦСКА будет интересно сыграть против Квартальнова
22:31 Епанчинцев: были моменты, но «Витязь» поймал на контратаках и победил
22:27 Гуськов: изменения в «Локомотиве» были неизбежны после пяти поражений
22:17 Купер: Сергачёв отлично вписался в состав, но не стоит требовать слишком многого
22:07 Рижское «Динамо» уступило ЦСКА в первом матче под руководством Анкипанса
22:02 «Витязь» обыграл «Спартак», прервав свою неудачную серию
21:58 Степан: НХЛ становится всё лучше, любая команда может пробиться в плей-офф
21:48 Дмитрий Квартальнов станет новым тренером ярославского «Локомотива»
21:36 «Локомотив» расторг контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым
21:16 «Вегас» забрал вратаря Малькольма Суббэна с драфта отказов «Бостона»
20:53 «Ванкувер» обменял Андрея Педана в «Питтсбург», взамен получив Пулио
20:45 «Йокерит» одолел «Торпедо», победив в десятом матче кряду
20:39 Форвард «Ак Барса» Глухов дисквалифицирован на два матча
20:35 ЦСКА — «Динамо» Р: Форвард хозяев Шалунов получил травму после удара Липсбергса
20:11 «Калгари» подписал контракт с нападающим Таннером Глэссом
19:55 Лаланд: жду предложений от клубов, с радостью бы вернулся в минское «Динамо»
Все новости RSS
Партнерский контент