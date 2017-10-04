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Как завершатся матчи игрового дня КХЛ?

4 октября 2017, среда. 09:00 Хоккей

4 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся девять матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:

Отставка Кудашова встряхнёт «Локомотив». Прогнозы на игровой день КХЛ
СКА повторит рекорд «Авангарда» по количеству побед подряд.

— «Куньлунь Ред Стар» — «Лада»;
— «Адмирал» — «Трактор»;
— «Амур» — «Автомобилист»;
— «Салават Юлаев» — СКА;
— «Ак Барс» — «Югра»;
— «Нефтехимик» — «Авангард»;
— «Динамо» (Минск) — «Барыс»;
— «Динамо» (Москва) — «Локомотив»;
— ХК «Сочи» — «Сибирь».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
4 октября 2017, среда
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3 октября 2017, вторник
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22:35 Никитин: ЦСКА будет интересно сыграть против Квартальнова
22:31 Епанчинцев: были моменты, но «Витязь» поймал на контратаках и победил
22:27 Гуськов: изменения в «Локомотиве» были неизбежны после пяти поражений
22:17 Купер: Сергачёв отлично вписался в состав, но не стоит требовать слишком многого
22:07 Рижское «Динамо» уступило ЦСКА в первом матче под руководством Анкипанса
22:02 «Витязь» обыграл «Спартак», прервав свою неудачную серию
21:58 Степан: НХЛ становится всё лучше, любая команда может пробиться в плей-офф
21:48 Дмитрий Квартальнов станет новым тренером ярославского «Локомотива»
21:36 «Локомотив» расторг контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым
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20:35 ЦСКА — «Динамо» Р: Форвард хозяев Шалунов получил травму после удара Липсбергса
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18:41 Форвард ЦСКА Бурдасов не сыграет в третьем матче подряд
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