Как завершатся матчи игрового дня КХЛ?

4 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся девять матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:

Отставка Кудашова встряхнёт «Локомотив». Прогнозы на игровой день КХЛ СКА повторит рекорд «Авангарда» по количеству побед подряд.

— «Куньлунь Ред Стар» — «Лада»;

— «Адмирал» — «Трактор»;

— «Амур» — «Автомобилист»;

— «Салават Юлаев» — СКА;

— «Ак Барс» — «Югра»;

— «Нефтехимик» — «Авангард»;

— «Динамо» (Минск) — «Барыс»;

— «Динамо» (Москва) — «Локомотив»;

— ХК «Сочи» — «Сибирь».

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Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.