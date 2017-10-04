Как завершатся матчи игрового дня КХЛ?

4 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся девять матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:
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СКА повторит рекорд «Авангарда» по количеству побед подряд.
— «Куньлунь Ред Стар» — «Лада»;
— «Адмирал» — «Трактор»;
— «Амур» — «Автомобилист»;
— «Салават Юлаев» — СКА;
— «Ак Барс» — «Югра»;
— «Нефтехимик» — «Авангард»;
— «Динамо» (Минск) — «Барыс»;
— «Динамо» (Москва) — «Локомотив»;
— ХК «Сочи» — «Сибирь».
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Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.