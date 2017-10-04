Якупов: хочу наслаждаться своей игрой, последние годы нелегко было это делать

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Наиль Якупов рассказал, что помимо «лавин» к нему проявляли интерес и другие клубы, а также о планах и задачах на сезон.

«Были и другие команды, которые проявляли ко мне интерес. Агент говорил, что другие клубы хотят меня к себе, но „Колорадо“ меня заинтриговал больше всего. Здесь есть мои знакомые — Варли (Семён Варламов. — Прим. „Чемпионата“.). Много времени прошло, но когда мы видимся на командных ужинах, то снова как старые друзья. Я знал, что останусь в НХЛ, и хотел этого, особенно, если во мне заинтересовано „Колорадо“. Так что я сразу же согласился.



В этом сезоне хочу проводить больше хороших матчей, чем плохих. Хочу отдать всё что могу для этой команды, буду счастлив носить эту форму и играть в каждом матче. Постараюсь получать удовольствие, наслаждаться своей игрой и хорошо проводить время, потому что последние несколько лет нелегко было это делать. Надеюсь, команда, ребята в раздевалке и вся организация раскроет свой потенциал, я буду стараться каждый день.



Конечно, в „Колорадо“ я хочу вернуть свою игру, но будет неправильно говорить, что я хочу забить вот столько голов и сделать вот столько передач. Если мы будем хорошо играть как команда, у каждого будет шанс внести свою лепту. Чем больше я смогу сделать для команды, тем лучше. Постараюсь помогать всем, чем смогу», — цитирует Якупова пресс-служба клуба.