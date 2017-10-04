Якимов: впервые сыграю в день рождения, «Нефтехимик» побьётся ещё и за меня

Нападающий «Нефтехимика» Богдан Якимов поделился ожиданиями от матча с «Авангардом», который начнётся в Нижнекамске в 19:00 мск.



«Назаров сказал выбросить игру с „Барысом“ из головы, работать ещё больше. Омск нашёл свою игру, высоко поднялся в турнирной таблице, дважды подряд победив, например, „Локомотив“. Будет битва.



У меня день рождения, и это дополнительная мотивация. Впервые в своей карьере провожу официальный матч в день рождения — раньше 4 октября были только тренировки. Уверен, что команда побьётся ещё и за меня.



Перед раскаткой тренеры поздравляют и говорят пару тёплых слов. А дальше всё в штатном, рабочем режиме, так как отвлекаться нельзя, график очень плотный, а в турнирной таблице все идут рядом. Надеюсь, что в мой день рождения нам удастся подарить праздник и всему Нижнекамску», — цитирует Якимова Russia-Hockey.ru.

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