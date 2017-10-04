Квартальнов официально возглавил «Локомотив», помогать ему будет Горбенко

«Локомотив» подтвердил назначение Дмитрия Квартальнова главным тренером. Помогать Квартальнову будет Игорь Горбенко.

Кудашов: передал Квартальнову команду не в разрухе, а в готовом виде Первое интервью Алексея Кудашова после увольнения из «Локомотива».

3 октября, после пяти поражений подряд, ярославский клуб отправил в отставку главного тренера Алексея Кудашова и его помощников — Александра Савченкова и Андрея Козырева. Кудашов работал в «Локомотиве» с мая 2015 года, наивысшим достижением стал выход в финал Западной конференции Кубка Гагарина — 2017.

Квартальнов ранее в течение трёх лет возглавлял ЦСКА, с которым трижды выиграл регулярный чемпионат, а в 2016 году добрался до финала Кубка Гагарина. Покинул клуб после сезона-2016/17.

Горбенко в период с 2011 по 2013 год возглавлял МХК «Локо», а до этого работал в детско-юношеской школе ярославского клуба.

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