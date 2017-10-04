Гемски: Ягр — весёлый 45-летний ребёнок, хоккей — это всё, что у него есть

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Алеш Гемски поделился мнением, почему 45-летний Яромир Ягр продолжил карьеру в НХЛ, подписав контракт с «Калгари Флэймз».



«Ягр — это весёлый, 45-летний ребёнок. Он точно не чувствует себя на 45. Полагаю, хоккей — это всё, что у него есть. У него есть девушка, но он никогда не был женат, он не знает эту сторону. У других ребят семьи, дети, у них нет свободного времени на сон. А Ягр фокусируется только на хоккее. Кроме того, он здоров, а это очень важно. У него не было серьёзных спадов, вот ещё одна важная причина, по которой он до сих пор играет.



Его уважают. Он может пугать многих ребят просто потому, что он — Ягр. Многие молодые ребята скажут: „Вот это да, этот парень просто невероятный“ — и будут бояться играть жёстко против него», — цитирует Гемски Sportsnet.

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