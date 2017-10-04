Экс-игрок НХЛ Иржи Гудлер устроил скандал в самолёте, угрожая убить стюарда

Бывший игрок НХЛ Иржи Гудлер устроил скандал в самолёте из Нью-Йорка в Прагу. В аэропорту чешской столицы его вывела из самолёта полиция, начато расследование. По свидетельствам одного из пассажиров, Гудлер находился под воздействием алкоголя. Подробности инцидента рассказал стюард этого рейса, которого вызвали в полицию для дачи показаний.



«Один из пассажиров бизнес-класса вызвал бортпроводника и сказал, что боится другого пассажира. Я вызвал пилота, мы пытались успокоить пассажира, но безрезультатно. Он просил „коки“. Мы подумали, что он хочет газировки, но он ответил, что хочет белый порошок, и употребил слово „кокаин“. Мы ему отказали, сказав, что в самолётах запрещено употреблять наркотики. Тогда Гудлер повернулся ко мне и сказал, что по прилёте в Прагу он позвонит своим друзьям. Я его не понял и спросил, что это значит, а он ответил, что они убьют меня.



Потом Гудлер ушёл в туалет, а вернувшись, его губа была в белом порошке. Он также пытался справить малую нужду в тележку на кухне, мне пришлось его остановить», — цитирует стюарда iSport.cz.



По сообщениям агента хоккеиста Петра Свободы, Гудлера в последние несколько сезонов мучили сильные головные боли, источники которых не поддавались диагностированию.

В НХЛ 33-летний Гудлер провёл 708 матчей, набрав 428 (164+264) очков, в 2008 году завоевал с «Детройт Ред Уингз» Кубок Стэнли. Последним его клубом был «Даллас Старз», где он выступал в сезоне-2016/17.