Березин: с «Нефтехимиком» мне надо сыграть с горячим сердцем и холодной головой

Защитник «Авангарда» Максим Березин поделился ожиданиями от гостевого матча с «Нефтехимиком», за который выступал до этого сезона.

«Этот матч очень особенный – впервые сыграю против родной команды, очень непривычно. Но сделаю всё, чтобы оправдать доверие и доказать, что я не зря пришёл в „Авангард“. У меня в городе осталось много родственников, и прежде всего – дочка, родители жены. Поболеть за меня соберётся полстадиона. Так что главное — не перегореть, сыграть надо с горячим сердцем и холодной головой.

«Нефтехимик» играет в своём ключе – в жёсткий силовой хоккей, старается много забрасывать, бежать, играть на атаку. Нам нужно прежде всего не уступить в борьбе и показать свою игру. Всё зависит от нас, надо играть в свой хоккей. Думаю, любой игрок не любит, когда против него работают близко, жёстко. С легионерами соперника нужно сыграть повнимательнее, не дать ничего сделать.

Мы не можем, мы должны держать этот темп, показанный в игре с ХК «Сочи», потому что стиль игры таков – силовой, быстрый хоккей. Мы должны каждый матч выходить с таким настроем и побеждать", — цитирует Березина пресс-служба клуба.