«Лада» уступила «Куньлуню», проиграв третий матч подряд

«Куньлунь Ред Стар» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой». Встреча, проходившая в Шанхае, завершилась со счётом 2:1.
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Счёт в матче в первом периоде открыл Чарльз Дженовей, реализовавший двойное численное преимущество «Лады». Однако менее чем через минуту Кори Кейн восстановил равенство, а во втором периоде Зак Юйэнь вывел «Куньлунь» вперёд. В оставшееся время шайб заброшено не было.
«Лада» проиграла третий матч подряд, «Куньлунь» выиграл третью встречу кряду.
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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.