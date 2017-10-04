Бикелл подписал однодневный контракт с «Чикаго», чтобы завершить карьеру

Нападающий Брайан Бикелл подписал контракт с «Чикаго Блэкхоукс» сроком на один день, чтобы завершить карьеру в НХЛ в качестве игрока этого клуба. Об этом сообщается в официальном «твиттере» «чёрных ястребов».



Осенью 2016 года Бикелл объявил, что у него обнаружен рассеянный склероз. В это время он был игроком «Каролины Харрикейнз». Хоккеист прошёл лечение и вернулся на лёд, проведя в регулярном чемпионате сезона-2016/17 11 матчей.



31-летний Бикелл дебютировал в НХЛ в сезоне-2006/07, завоевал с «Блэкхоукс» три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015). В НХЛ набрал 136 (66+70) очков в 395 играх.

«Моё тело гнило изнутри». Борьба Брайана Бикелла с рассеянным склерозом Неизвестная болезнь, отчаяние, лечение, путь назад в НХЛ, завершение карьеры с высоко поднятой головой. История Брайана Бикелла.