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Юкка Ялонен покинет «Йокерит» и возглавит сборную Финляндии после сезона-2017/18

4 октября 2017, среда. 13:31 Хоккей

Новым главным тренером сборной Финляндии станет Юкка Ялонен. Контракт с ним подписан на два года и будет действовать в сезонах 2018/19 и 2019/20. Об этом сообщает Leijonat. Нынешней тренер национальной команды Лаури Марьямяки летом принял решение покинуть свой пост после сезона-2017/18.

Марьямяки решил покинуть сборную Финляндии после сезона-2017/18

В настоящее время Ялонен занимает аналогичный пост в «Йокерите», но после нынешнего сезона он его покинет. Со сборной Финляндии он работал на пяти чемпионатах мира (2009-2013), выиграв мировое первенство в 2011 году, а также на Олимпиаде 2010 года. Кроме того, в 2016 году он привёл молодёжную сборную Финляндии к победе на домашнем чемпионате мира.

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Источник: Leijonat Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Финляндии — Хоккей ХК Йокерит Юкка Ялонен
Новости. Хоккей
4 октября 2017, среда
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