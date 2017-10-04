«Сибирь» выставила джерси на благотворительный аукцион в пользу детского дома

«Сибирь» проводит благотворительный аукцион джерси хоккеистов команды с матча с московским «Динамо». Аукцион стартовал 4 октября в 14:00 по-новосибирскому времени, он проходит на сайте newauction.ru.

Все собранные средства будут переведены в пользу «Ояшинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей» — клуб планирует построить игровую площадку для детей стоимостью 1,8 млн рублей.

Всего «Сибирь» выставила на аукцион 21 джерси тех, кто принимал участие в игре, и 10 тех, кто не принимал участия по игровым причинам или из-за травм. Стартовая цена таких свитеров — 15 тыс. рублей.

Также клуб изготовил по пять точных копий джерси Александра Салака, Йонаса Энлунда, Адама Полашека, Константина Алексеева и Степана Санникова. Их стартовая стоимость — 10 тыс. рублей.

Видео можно посмотреть также на официальном канале «Сибири» в YouTube.