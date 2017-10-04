Кожевников: молодёжь «Локомотива» застопорилась, с Квартальновым она раскроется

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о перспективах «Локомотива», главным тренером которого стал Дмитрий Квартальнов.
«Понятно, какой хоккей проповедует Квартальнов. У «Локомотива» будет усилена физика, он будет показывать очень агрессивный хоккей. Дай бог, чтобы у Дмитрия всё получилось с этой командой. Я не считаю, что там кризис. «Локомотив» завалил пять матчей, и, может быть, они бы и нашли выход, но раз решили поменять тренера, значит, там хотят встряхнуть команду. Набор игроков и молодёжь в Ярославле очень хорошие, но они сейчас немножко застопорились. Может быть, с Квартальновым эти ребята раскроются? Думаю, что по составу «Локомотив» должен быть в пятёрке лучших в Западной конференции. А там уже будет плей-офф. Будем смотреть после Олимпиады, кто на что способен», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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