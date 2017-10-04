Ялонен: сборная — дело чести, рад наблюдать смену поколений в финском хоккее

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал подписание двухлетнего контракта со сборной Финляндии. После сезона-2017/18 он покинет КХЛ и вернётся в национальную команду, которую возглавлял с 2009 по 2013 год.

«Национальная команда — это дело чести, знаю, что сборную интересуют все ведущие тренеры. Лично я рад, что могу наблюдать смену поколений в сборной и посмотреть, как наши молодые хоккеисты начнут играть большие роли в национальной команде, молодёжной сборной и „Йокерите“, где в последние годы хорошо знакомы с нашей молодёжью.



Хоккейный сезон только начался, я полностью сфокусирован на своей команде. Сборной предстоит важный двухлетний период, тренер должен концентрироваться на своей работе без каких-либо отвлекающих факторов», — цитирует Ялонена Leijonat.