Курри: желаю Ялонену удачи в сборной, объявим нового тренера, когда придёт время

Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри прокомментировал решение Юкки Ялонена покинуть пост главного тренера после сезона-2017/18 и возглавить сборную Финляндии.



«Мы желаем Юкке удачи в его новом вызове после этого сезона. Когда придёт время, мы объявим тренерский штаб на следующий сезон. Теперь всё наше внимание сосредоточено на ближайших матчах», — приводятся слова Курри на официальном сайте клуба.

Ялонен в 2016 году привёл молодёжную сборную Финляндии к победе на чемпионате мира, а национальную команду тренировал в 2009-2013 годах.