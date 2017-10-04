Кинэн: игра с «Ладой» была упорной, обе команды показали высокий уровень

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (2:1).



«Была упорная игра, сегодня нам досталась трудовая победа. Спецбригады обеих команд решили исход матча. В большинстве мы забили важные голы. Команды показали высокий уровень. Мы первыми пропустили шайбу в меньшинстве, и нам нужно было быстрее забросить ответную, что мы и сделали. Затем нам-таки удалось забросить вторую», — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Лада» уступила «Куньлуню», проиграв третий матч подряд