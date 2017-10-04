100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кинэн: игра с «Ладой» была упорной, обе команды показали высокий уровень

4 октября 2017, среда. 15:30 Хоккей

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (2:1).

«Была упорная игра, сегодня нам досталась трудовая победа. Спецбригады обеих команд решили исход матча. В большинстве мы забили важные голы. Команды показали высокий уровень. Мы первыми пропустили шайбу в меньшинстве, и нам нужно было быстрее забросить ответную, что мы и сделали. Затем нам-таки удалось забросить вторую», — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Лада» уступила «Куньлуню», проиграв третий матч подряд
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Лада Майк Кинэн
Новости. Хоккей
4 октября 2017, среда
15:50 Крикунов: во 2-м периоде «Автомобилист» потерял игру и так кувыркался до конца
15:45 Кто из россиян наберёт больше всего очков в новом сезоне НХЛ?
15:31 Врио губернатора Самарской области: у «Лады» впереди славная судьба
15:30 Кинэн: игра с «Ладой» была упорной, обе команды показали высокий уровень
15:13 Аболс: «Лада» старается изо всех сил, но этого недостаточно для набора очков
15:00 Дубль Кучерявенко не спас «Автомобилист» от поражения в матче с «Амуром»
15:00 Билялетдинов: Охтамаа восстановился от травмы и сыграет с «Югрой»
15:00 Д. Марков: Кучеров, как и Панарин, будет играть ещё лучше в новом сезоне в НХЛ
14:59 «Адмирал» отыгрался с 0:2 и в овертайме победил «Трактор»
14:39 К. Семёнов: хочу доказать, что готов играть на ведущих позициях в «Авангарде»
14:19 Курри: желаю Ялонену удачи в сборной, объявим нового тренера, когда придёт время
14:02 Ялонен: сборная — дело чести, рад наблюдать смену поколений в финском хоккее
14:00 Кожевников: молодёжь «Локомотива» застопорилась, с Квартальновым она раскроется
13:40 «Сибирь» выставила джерси на благотворительный аукцион в пользу детского дома
13:31 Юкка Ялонен покинет «Йокерит» и возглавит сборную Финляндии после сезона-2017/18
13:23 Бикелл подписал однодневный контракт с «Чикаго», чтобы завершить карьеру
13:04 «Лада» уступила «Куньлуню», проиграв третий матч подряд
12:55 Игроки «Северстали» решили сами оплатить штраф Гулявцева за критику судей
12:32 Березин: с «Нефтехимиком» мне надо сыграть с горячим сердцем и холодной головой
12:14 Экс-игрок НХЛ Иржи Гудлер устроил скандал в самолёте, угрожая убить стюарда
11:44 Ткачёв, Райт и Александров выйдут в первом звене «Адмирала» в игре с «Трактором»
11:16 Салминен: у Вестерлунда и В. Воробьёва есть что-то общее, это два умных тренера
10:50 Гемски: Ягр — весёлый 45-летний ребёнок, хоккей — это всё, что у него есть
10:20 Квартальнов официально возглавил «Локомотив», помогать ему будет Горбенко
10:20 Якимов: впервые сыграю в день рождения, «Нефтехимик» побьётся ещё и за меня
09:55 Кучеров получил три голоса из 17 в прогнозах НХЛ на «Конн Смайт», Малкин — один
09:22 «Нэшвилл» отправил Владислава Каменева в АХЛ
09:22 Якупов: хочу наслаждаться своей игрой, последние годы нелегко было это делать
09:00 Как завершатся матчи игрового дня КХЛ?
08:52 «Вегас» и НХЛ пожертвуют $ 300 тыс. пострадавшим при стрельбе в Лас-Вегасе
08:30 Кудашов: мне предлагали убрать тройку Красковского, но ребята продолжали играть
08:12 Форвард «Торонто» Лупул провалил независимый медосмотр
08:12 Форвард «Вашингтона» Том Уилсон дисквалифицирован на четыре матча
08:00 М. Григоренко: у ЦСКА нет лёгких игр, у рижан тренер сменился — много эмоций
07:45 «Вегас» отправил Вадима Шипачёва в АХЛ
03:12 Айкел подписал новый контракт с «Баффало» на $ 80 млн
01:12 Ялонен: в некоторых отрезках «Торпедо» выглядело чуть лучше «Йокерита»
01:06 Скудра: это тот хоккей, который будет приносить «Торпедо» успех
00:54 Ржига: сегодня «Слован» должен был выстоять
00:47 Гулявцев: «Северсталь» очень плохо сыграла в обороне, единственный плюс — 4 гола
3 октября 2017, вторник
23:59 Сергачёв: поставил задачу — играть в НХЛ, в молодёжной лиге доказывать нечего
23:53 «Эдмонтон» отправил Антона Слепышева в фарм-клуб АХЛ
23:29 Тренер детской команды из Сергиева Посада ударил ребёнка клюшкой
23:15 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:12 Кудашов: уверен и знаю, что «Локомотив» выходит из пике
Все новости RSS
Партнерский контент