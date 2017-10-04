На «Чемпионате» стартовал новый опрос, который звучит следующим образом: «Кто из россиян наберёт больше всего очков в новом сезоне НХЛ?». Предлагаются следующие варианты ответа:

15 главных вопросов сезона НХЛ Покорит ли Радулов Техас, приживётся ли Шипачёв в лиге и как «Монреаль» будет жить без русских?

— Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»);

— Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»);

— Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»);

— Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»);

— Вадим Шипачёв («Вегас Голден Найтс»);

— Евгений Дадонов («Флорида Пантерз»);

— Александр Радулов («Даллас Старз»);

— Артемий Панарин («Коламбус Блю Джекетс»);

— кто-то другой.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.