Крикунов: во 2-м периоде «Автомобилист» потерял игру и так кувыркался до конца

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал поражение в матче с «Амуром» (2:3 ОТ).



«Поздравляю хабаровчан с заслуженной победой. Мы играли только начало матча, первый период. Во втором, особенно после пяти-шести минут, отдали всю инициативу, потеряли игру и так кувыркались до конца, проиграли заслуженно. Работать надо — не забили большинство, пропустили гол втроём, тоже можно было не пропускать. Сыграли не очень хорошо. Одно звено у нас и забило два гола, и все три пропустило», — сказал Крикунов на пресс-конференции.

Дубль Кучерявенко не спас «Автомобилист» от поражения в матче с «Амуром»

Видео можно посмотреть также на официальном канале «Амура» в YouTube.