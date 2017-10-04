Мартемьянов: красивая игра не приносит очков «Амуру», стали играть на результат

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (3:2 ОТ).



«Сегодня играли чётко, на результат. На положительный результат, неважно — очко, два или три. Провели собрание с ребятами, поняли, что красивый хоккей нам очков не приносит, будем играть в рациональный, на результат. Может быть, блекло выглядели в первом периоде, соперник предложил высокий темп, мы были к этому немного не готовы, подрастерялись. В перерыве сделали коррективы, команда стала поувереннее играть, сохранять шайбу в зоне атаки, увереннее атаковать, больше бросать, чуть-чуть перехватили инициативу.

Отлично сыграла бригада меньшинства — и гол забили, и играли довольно качественно в обороне. Был боевой матч, соперник очень серьёзный. Готовились к нему, посмотрели несколько матчей, но не всё удалось нам закрыть в атаке соперника. Рад, что взяли два очка, готовимся к следующей игре", — сказал Мартемьянов на пресс-конференции.

Дубль Кучерявенко не спас «Автомобилист» от поражения в матче с «Амуром»

Видео можно посмотреть также на официальном канале «Амура» в YouTube.