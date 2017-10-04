Дуайер: важно лишить «Барыс» возможности создавать голевые моменты

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом».



«К нам приехала хорошая команда, которую ведёт за собой Найджел Доус. Он забросил уже 17 шайб в этом сезоне. Мы уже встречались с «Барысом» и с учётом этой встречи внесём коррективы в свою игру. Думаю, будет интересный вызов для нас. В предыдущем матче мы были единым целым, несмотря на потерю лидеров. Некоторые ребята поднялись в ударные звенья и внесли свой вклад в успех. Это большая командная победа. Но сегодня очередной тест.



У «Барыса», как и у московского «Динамо», хорошие защитники, которые поддерживают атаку и набирают много очков. Они способны хорошо контролировать шайбу, хорошо бросать. Мы должны уделить этому особое внимание. Также Астана умеет нагнетать давление в чужой зоне. На своей площадке у нас неплохо получается справляться с давлением. Важно лишить соперника возможности создавать голевые моменты. Для этого нужно постараться всем звеньям, включая спецбригады», — цитирует тренера клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале минского «Динамо» в YouTube.