Энрот: в матче с «Барысом» будет большая битва между мной и Карлссоном

Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом».



«Барыс» — мастеровитая команда с очень хорошим первым звеном. Там играет Найджел Доус — безусловно, классный хоккеист, который забрасывает много шайб. Парням надо внимательно присматривать за ним. Ещё у астанинской команды сильный вратарь — Хенрик Карлссон. Он тоже швед — возможно, как и я, имеет шанс попасть в состав национальной сборной. Думаю, будет большая битва между нами. В общем, это большой матч для нас и для меня лично. Надеюсь, болельщикам будет интересно», — цитирует Энрота клубное телевидение.

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Также видео доступно на официальном канале минского «Динамо» в YouTube.