Брюле: в «Куньлуне» у меня больше возможностей играть, чем было в «Тракторе»

Канадский нападающий китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Жильбер Брюле поделился впечатлениями от выступления в китайской команде.

«Шанхай — это действительно огромный город. Самый большой город, в котором я бывал. Здесь есть чем занять себя и есть на что посмотреть. На прошлой неделе я посетил «Сад радости». Это было здорово, я увидел традиционные архитектурные сооружения.

Как мне работается с Кинэном? Я нахожусь здесь меньше месяца, и всё пока идёт очень гладко. Он возлагает на нас большие ожидания, подталкивает нас, и нам нужно играть во всю силу.

Почему не получилось в «Тракторе»? Здесь у меня больше возможности играть – это огромная разница. Когда я был в «Тракторе», у меня было меньше игрового времени. В «Куньлуне» у меня замечательные партнёры. Будет ли для меня встреча с «Трактором» принципиальной? Да, безусловно, и я хочу выиграть эту игру. Конечно, мы хотим выигрывать каждую игру, но лично для меня игра с «Трактором» будет особенной», — сказал Брюле в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Магжаном Тулюбаевым.

В шести играх за «Трактор» в нынешнем сезоне Брюле набрал 1 очко (0+1), а в составе «Куньлуня» на счету канадца 6 очков (3+3) в 10 матчах.