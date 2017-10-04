Нападающий «Северстали» Казаковцев дисквалифицирован на один матч и оштрафован

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Слован» – «Северсталь».
На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Северсталь» Николая Казаковцева наказание по правилу 520 б (Толчок на борт) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.12 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
Итоги дня КХЛ: «Йокерит» в погоне за СКА, а Кудашову не простили три по 1:6
Финская команда одержала 10 побед подряд, а рижане в первом матче без Озолиньша впервые за 13 матчей набрали очки.
Видео нарушения можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.