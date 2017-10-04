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К. Сафронов: в «Вегасе» на Шипачёва не играют, ему нужно время на адаптацию

4 октября 2017, среда. 17:00 Хоккей

Бывший защитник СКА, а ныне хоккейный агент КХЛ Кирилл Сафронов поделился мнением о перспективах в новом сезоне нападающего «Флориды Пантерз» Евгения Дадонова и форварда «Вегас Голден Найтс» Вадима Шипачёва.

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«Дадонов уже играл в НХЛ, в СКА Евгений возвращался в качестве мастера, в Петербурге провёл несколько прекрасных сезонов, во многом прибавил. «Флорида» для Дадонова, можно сказать, родной клуб, условия для него будут комфортные. Ягр ушёл, читал, что Евгения видят на месте Яромира. Так что у него большие шансы заиграть в НХЛ.

За Шипачёва мы все болеем и надеемся, что у него получится. Прошлый сезон у него был просто супер в СКА. Но в НХЛ несколько другой хоккей. Несколько дней назад смотрел выставочный матч «Вегаса» с «Сан-Хосе», очень быстрый хоккей и очень много силовой борьбы. Вадим играл много — 19 минут, но ему потребуется адаптация, потому что времени на принятие решения в НХЛ намного меньше. Плюс совершенно другие игроки, на матчах СКА мы видели такие комбинации в исполнении звена Шипачёва, а в игре «Вегаса» мне бросилось в глаза, что никто на Вадима особо не играет. Североамериканцы просто заходят и бросают по воротам. Что касается вбрасываний, я смотрел статистику Шипачёва на «предсезонке» в НХЛ, она там была достаточно приличная. Думаю, он поработал над этим компонентом летом», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Флорида Пантерз Вадим Шипачёв Вегас Голден Найтс Евгений Дадонов Кирилл Сафронов
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4 октября 2017, среда
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