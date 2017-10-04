Шарангович: к КХЛ я уже адаптировался, cложно было привыкнуть к скоростям

Форвард минского «Динамо» Егор Шарангович поделился впечатлениями от выступления в КХЛ.

«В этом сезоне был вариант уехать в USHL в «Янг Стаун», но минское «Динамо» предложило контракт, и я решил остаться здесь. В КХЛ играешь с мужиками, наша лига намного сильнее, чем USHL. Сейчас я получаю очень большой опыт. Нужно быть увереннее в себе, наглее. И больше лезть на ворота. К КХЛ я уже адаптировался. Сложно было привыкнуть к скоростям. В белорусской лиге всё медленнее. В КХЛ быстрее двигаются, быстрее мыслят.



Мой первый гол в КХЛ в выездном матче с «Авангардом»? Мы тогда выиграли вбрасывание, но не сумели оставить шайбу в зоне. Её подобрал Дмитрий Коробов, а я открылся на дальний борт. Он мне отдал передачу, я зашёл в зону и из круга вбрасывания бросил из-под защитника. Получилось, что попал почти в «девятку». Шайбу потом мне подарили ребята, забрал её домой в коллекцию. Этот матч отложился в памяти ещё тем, что в «Авангарде» есть хороший центральный нападающий – Кирилл Семёнов. Наверное, мне он запомнился больше других в КХЛ.



Дуайер отличается тем, что ставит более агрессивный хоккей, в Беларуси тренеры требуют другое. Горди хочет, чтобы мы всегда играли активно, атаковали, были нацелены на ворота, часто бросали. «Медвешчак» был самой грубой командой в КХЛ? Мне кажется, в «Медвешчаке» было стечение обстоятельств. Да, Горди заставляет играть агрессивно, но ненужные удаления игроки зарабатывают сами. Играть грубо Дуайер, конечно же, не требует. О том, что он во время игровой карьеры был тафгаем, я узнал уже после того, как начал тренироваться под его руководством. Если проигрываем, может накричать, но только за дело. Когда он объясняет тактику, я его прекрасно понимаю, ведь хоккейные термины универсальны. Когда же Горди хочет просто пообщаться, то приходится использовать переводчика», — цитирует хоккеиста официальный сайт КХЛ.