Форвард Эллерс остаётся в «Виннипеге», новый контракт на 7 лет и $ 42 млн

Датский нападающий Николай Эллерс подписал с «Виннипег Джетс» семилетнее соглашение на 42 млн долларов. В платёжной ведомости зарплата Элерса будет насчитывать 6 млн долларов. Об этом информирует журналист Даррен Дрегер в своём «твиттере».



В прошлом сезоне 21-летний форвард провёл 82 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал в них 64 (25+39) очка. Элерс провёл за канадскую команду НХЛ два сезона. Он был задрафтован клубом на драфте 2014 года в первом раунде под общим девятым номером.

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