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Форвард Эллерс остаётся в «Виннипеге», новый контракт на 7 лет и $ 42 млн

4 октября 2017, среда. 17:29 Хоккей

Датский нападающий Николай Эллерс подписал с «Виннипег Джетс» семилетнее соглашение на 42 млн долларов. В платёжной ведомости зарплата Элерса будет насчитывать 6 млн долларов. Об этом информирует журналист Даррен Дрегер в своём «твиттере».

В прошлом сезоне 21-летний форвард провёл 82 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал в них 64 (25+39) очка. Элерс провёл за канадскую команду НХЛ два сезона. Он был задрафтован клубом на драфте 2014 года в первом раунде под общим девятым номером.

Экс-арбитр НХЛ будет учить игроков «Виннипега» хитовать так, чтобы не удаляться
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виннипег Джетс
Новости. Хоккей
4 октября 2017, среда
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