«Адмирал» установил свой антирекорд посещаемости — 2882 зрителя

«Адмирал» дома оказался сильнее «Трактора» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Дальневосточники выиграли два матча из последних трёх. В 17 матчах сезона команда Александра Андриевского одержала 5 побед.



Посещаемость матча во Владивостоке составила 2882 зрителей – это антирекорд клуба в истории лиги. Прошлый матч «Адмирала» с «Автомобилистом» (2:4) посетил 3031 болельщик. «Адмирал» проводит свои домашние матчи на «Фетисов-Арене», которая вмещает 5500 зрителей.

«Адмирал» отыгрался с 0:2 и в овертайме победил «Трактор»