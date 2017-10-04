Объявлены составы «Нефтехимика» и «Авангарда» на очный матч

«Нефтехимик» и «Авангард» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ в Нижнекамске.
«Нефтехимик»
Ежов (Макаров);
Сергеев — Пиганович, Ро — Ганзл — Секстон;
Брынцев — Огурцов, Авцин — Нестрашил — Галимов;
Шарипзянов — Граборенко, Здунов — Якимов — Шиксатдаров;
Фазылзянов, Порядин — Аркалов — Хайруллин.
«Авангард»
Фурх (Шилин);
Медведев — Меньшиков, Кугрышев — Хохряков — Лемтюгов;
Березин — Анелёв, Кошелев — Пьянов — Михеев;
Мартынов — Густафссон, Петерссон — Семёнов — Жукенов;
Осипов, Манукян, Файзуллин — Стась — Галимов.
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