«Спартак» расторг двусторонний контракт с форвардом Ипатовым

Московский «Спартак» расторг контракт с нападающим Вячеславом Ипатовым. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Контракт между игроком и клубом был двусторонним. Об этом клуб сообщает в своём «твиттере».

В Континентальной хоккейной лиге Ипатов не провёл ни одного матча. В Высшей хоккейной лиге за «Химик» он в текущем сезоне провёл один матч и очков не набрал. В 40 матчах прошлого сезона Высшей хоккейной лиги за «Химик» Ипатов набрал 11 (4+7) очков. Также нападающий выступал в Молодёжной хоккейной лиге за команду МХК «Спартак».