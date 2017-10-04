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«Спартак» расторг двусторонний контракт с форвардом Ипатовым

4 октября 2017, среда. 19:08 Хоккей

Московский «Спартак» расторг контракт с нападающим Вячеславом Ипатовым. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Контракт между игроком и клубом был двусторонним. Об этом клуб сообщает в своём «твиттере».

В Континентальной хоккейной лиге Ипатов не провёл ни одного матча. В Высшей хоккейной лиге за «Химик» он в текущем сезоне провёл один матч и очков не набрал. В 40 матчах прошлого сезона Высшей хоккейной лиги за «Химик» Ипатов набрал 11 (4+7) очков. Также нападающий выступал в Молодёжной хоккейной лиге за команду МХК «Спартак».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МХК Спартак ХК Спартак ХК Химик
Новости. Хоккей
4 октября 2017, среда
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