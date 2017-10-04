Хет-трик Ковальчука помог СКА одолеть «Салават», это 18-я победа подряд

СКА на выезде взял верх над «Салаватом Юлаевым». Это 18-я победа подряд действующего обладателя Кубка Гагарина. Питерцы ещё не проигрывали в текущем сезоне. «Салават» проиграл второй матч подряд. В 17 матчах сезона у уфимцев 9 побед.

К 14-й минуте матча питерцы вели со счётом 3:0 — отличились Патрик Херсли, Илья Ковальчук и Александр Барабанов. Во второй трети матча Никита Гусев и Илья Ковальчук двумя голами довели дело до разгрома — 5:0. На 45-й минуте матча Теэму Хартикайнен размочил счёт. Илья Ковальчук ближе к концу матча установил окончательный счёт — 6:1.

Нападающий СКА Илья Ковальчук стал автором хет-трика.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

