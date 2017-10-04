СКА повторил рекорд «Авангарда» по количеству побед подряд

Действующий обладатель кубка Гагарина СКА на выезде разгромил «Салават Юлаев». Питерская команда ещё не проигрывала в сезоне-2017/18 — 18 побед.

Команда Олега Знарка повторила рекорд по количеству побед подряд в КХЛ. Он был установлен омским «Авангардом» в сезоне-2010/11. Омскую команду тогда тренировал Раймо Сумманен. «Ястребы» выиграли 18 матчей кряду — серия началась 26 декабря 2010 года в Минске и продлилась до конца регулярного чемпионата, то есть до 20 февраля 2011 года. В первом же матче плей-офф омичи проиграли «Нефтехимику».

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