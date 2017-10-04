Варламов, Миронов, Задоров и Якупов попали в основной состав «Колорадо»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» определился с составом на стартовые матчи стартующего регулярного чемпионата НХЛ.
В состав команды попали четыре российских хоккеиста – вратарь Семён Варламов, защитники Никита Задоров, Андрей Миронов, а также нападающий Наиль Якупов.
«Лавины» начнут очередной регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги выездными встречами с «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Бостон Брюинз».
Якупов: хочу наслаждаться своей игрой, последние годы нелегко было это делать