«Нэшвилл» подписал двусторонний контракт на год с форвардом Золниерчаком

Действующий победитель Западной конференции Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» подписал новый контракт с нападающим Гарри Золниерчаком. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год и носит двусторонний характер.

В прошлом сезоне в НХЛ за «Предаторз» на счету игрока 4 очка в 24 матчах. В Американской хоккейной лиге форвард провёл в прошлом сезоне 24 матча за «Милуоки Адмиралз» и набрал в них 16 очков. В плей-офф НХЛ-2017 Золниерчак провёл 4 матча и очков не заработал. В плей-офф АХЛ-2017 на его счету 3 очка в 11 матчах.