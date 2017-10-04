«Нефтехимик» — «Авангард»: Скабелка поменял вратаря после трёх пропущенных шайб

Вратарь «Авангарда» Доминик Фурх на 25-й минуте матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» был заменён после третьей пропущенной шайбы. Место в воротах омской команды занял Олег Шилин. Чешского вратаря омской команды в текущем сезоне меняли в ходе матча до этого только в выездной игре с «Витязем» — тогда Фурх пропустил три шайбы за период. Его заменил также Олег Шилин. За два периода он пропустил столько же, сколько Фурх за один, — 3 шайбы. Омичи тогда проиграли со счётом 2:6.

В настоящее время в матче «Нефтехимик» — «Авангард» идёт второй период, счёт 4:2 в пользу нижнекамцев.

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